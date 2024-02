(VIDEO) Un barbat a amenintat cu un cutit mai multe persoane, la Atrium Mall

Un barbat agresiv care a amenintat si a lovit cu pietre agentii de paza dintr-un mall din municipiul Arad, a fost identificat rapid de jandarmii aradeni pe baza semnalmentelor primite.Duminica, 25 februarie, pe timpul executarii misiunii de mentinere a ordinii publice in municipiul Arad, jandarmii aradeni au fost solicitati in jurul orei 14.45, prin apel prin S.N.A.U 112, cu privire la faptul ca in Mallu-ul de pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad, un barbat se manifesta agresiv cu ... citește toată știrea