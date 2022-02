Vin americanii: Armata SUA trimite in Romania 1000 de militari

Pentagonul a anuntat miercuri seara ca 1.000 de soldati americani vor fi trimisi "in zilele urmatoare" din Germania in Romania si alti circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliatilor din Europa de Est in fata amenintarilor Rusiei, scrie g4media.ro.Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a mai spus ca daca e nevoie, SUA va trimite trupe suplimentare pe Flancul estic al NATO. Trupele vor fi sub comanda americana. Pentagonul a anuntat public decizia dupa ce presedintele ... citeste toata stirea