"Vin la Curte" isi deschide portile la sfarsitul saptamanii

O noua editie a evenimentul "vin la Curte", o ocazie speciala dedicata culturii vinului si promovarii Podgoriei Minis-Maderat, se va desfasura in perioada 11-13 octombrie, incepand cu ora 18.00, in spatiul expozitional al Complexului Muzeal Arad, situat in Palatul Cultural (intrarea dinspre Parcul Copiilor). Pe parcursul evenimentului de la muzeu va fi deschisa o expozitie cu obiecte legate de traditia viticola a Podgoriei Aradului.Bunurile de patrimoniu, care fac parte din colectia de ... citește toată știrea