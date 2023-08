Asa cum era de asteptat perioada caniculara din ultimele zile va fi urmata de una cu ploi si instabilitate. ANM a emis o atentionare de tip cod galben pentru judetul Arad, atentionare care va intra in vigoare la ora 2:00 in noaptea dintre luni si marti (28/29 august) si va fi valabila pentru 10 ore - pana la ora 12:00, marti., 29 august."In intervalul mentionat, in sud-vestul tarii vremea va deveni instabila. ... citeste toata stirea