Vin vremuri grele pentru romanii cu rate la banci. BNR va scumpi miercuri, din nou, banii

BNR va mari din nou dobanda-cheie, intr-o incercare de a frana cresterea preturilor. Aceasta masura va avea un val de consecinte ce ii vor afecta in special pe romanii care au credite in lei cu dobanda variabila.Banca Comerciala Romana estimeaza ca BNR va majora miercuri, dobanda de politica monetara cu 50 de puncte de baza la 6,00% iar dobanda la facilitatea de creditare, instrumentul relevant de politica monetara in cazul unui control ferm al lichiditatii, va ajunge la 7,00%.Exista si ... citeste toata stirea