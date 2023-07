Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 10-14 iulie, Romania va fi lovita de un val de caldura, disconfort termic si canicula.Conform meteoroania.ro, site-ul ANM, astazi, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde si in Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei, Transilvania si Crisana. Temperaturile maxime se vor incadra in general ... citeste toata stirea