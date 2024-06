Vine canicula: sapatamana aceasta vom avea temperaturi de 37 de grade; ce recomandari fac medicii

Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari cod galben de canicula, valabile pentru mai multe judete din tara, scrie realitatea.net. Pe parcursul zilei de luni, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei si local in Dobrogea continentala, se vor inregistra temperaturi ridicate pentru aceasta data, iar maximele se vor situa in general intre 33 si 35 de grade.De asemenea, maine, in Oltenia, Banat, sud-vestul Transilvaniei si in cea mai mare parte a Munteniei se vor inregistra ... citește toată știrea