Vine fabrica de avioane, si fara Guvern

Intentia companiei Aero East, din Serbia, de a deschide o fabrica de avioane usoare in Arad, in imediata apropiere a aeroportului, revine in actualitate. In urma cu doi ani de zile, fiind contactati de reprezentantii fabricii care anuntau intentia de a investi in judetul nostru, factorii de decizie de la Consiliul Judetean Arad au decis sa solicite Guvernului emiterea unei hotarari in baza careia aproximativ noua hectare de teren din incinta Zonei Libere Curtici-Arad sa fie transferata inapoi ... citeste toata stirea