Meteorologii anunta ca vremea se raceste din nou in Romania, temperaturile scazand semnificativ de la o zi la alta.Vremea ramane capricioasa si in perioada urmatoare, cu alternante intre caldura si racoare si contraste regionale. De asemenea, saptamana viitoare sunt sanse pentru ploi mai insemnate cantitativ, in special in vestul si centrul tarii.Traversam o perioada cu dinamica atmosferica activa la nivel continental. In regiunile nordice, aerul inca e rece dupa lungile luni de iarna, in ... citeste toata stirea