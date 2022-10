Vioara lui Enescu va canta la Ineu, Sebis si Arad

Editia jubiliara 10 ani a turneului national "Vioara lui Enescu la sate" poposeste in judetul Arad, in perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2022, alaturi de doi dintre cei mai apreciati muzicieni romani: Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara "Guarneri del Gesu", instrument pe care a cantat George Enescu, si tanara violonista Simina Croitoru.A trecut peste un secol de cand George Enescu strabatea tara in timpul Primului Razboi Mondial alaturi de vioara sa, pentru ... citeste toata stirea