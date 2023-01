Vis implinit. De la casa de copii, in Armata, la Vanatorii de munte

ARAD. Roland este un tanar care a crescut in sistemul public de protectie, fiind ocrotit in Casa SOS 8 din Santana. Mereu a fost pasionat de tehnica de lupta a Armatei si de haina militara, astfel ca si-a fixat inca din timpul scolii un obiectiv: acela de a se inrola ca soldat angajat in Armata. La varsta de 20 de ani, dupa ce a absolvit liceul, si-a vazut visul implinit. A reusit sa treaca mai multe probe sportive cu un grad ridicat de dificultate si exigente probe medicale, astfel ca Roland a ... citeste toata stirea