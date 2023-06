Universitatea din Novi Sad (UNS) este una dintre cele mai mari institutii de invatamant superior din Europa, cu 14 facultati, frecventate de aproape 50.000 de studenti, avand aproximativ 5.000 de cadre didactice si personal non-didactic.In perioada 25 - 26 mai, si 29 mai - 2 iunie, UNS a gazduit programul intensiv de formare, cu tema "Internationalisation as a Measure of Quality in Higher Education, Science and HE Service", un eveniment cu sesiuni on-line si sesiuni on-site, menite sa ... citeste toata stirea