Consiliul Judetean Arad cauta o solutie eficienta de economisire a energiei pentru Spitalul Judetean si pentru noul Complex Matern-Pediatrie, construit de CJA."Suntem in Norvegia, impreuna cu Universitatea *Aurel Vlaicu*, reprezentata de doamna rector Ramona Lile, de consilieri judeteni si oameni din administratie, in cadrul unui proiect norvegian castigat de Consiliul Judetean, Primaria Buteni si Universitatea. In luna august vom primi la Arad un grup de experti pentru o radiografie a ... citeste toata stirea