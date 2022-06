Vizita pastorala a Preasfintitului Calin Ioan Bot in parohia greco-catolica Barzava

Preasfintitul Calin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj a efectuat o vizita pastorala in parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" Barzava, Protopopiatul de Arad in Duminica a doua dupa Rusalii, la 26 iunie 2022 Preasfintia Sa a fost insotit de catre Mons. Angelo Pop, Vicarul General al Episcopiei de Lugoj. La sosire, Preasfintitul Ioan a fost intampinat in fata bisericii cu Sfanta Cruce si Sfanta Evanghelie de catre Parintele Radu Vorindan, Protopop de Arad, de Parintele paroh Gabriel Ceaus, ... citeste toata stirea