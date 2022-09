Vladimir Putin a anuntat

Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea partiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Anuntul a fost facut in declaratia catre tara sustinuta miercuri dimineata. Liderul rus a invocat o amenintare directa la adresa Rusiei, coordonata de NATO si marile puteri occidentale, in fata careia Moscova va folosi toate resursele posibile, sugerand din nou apelarea la arsenalul nuclear.UPDATE: "Mobilizarea partiala" in Rusia, pentru prima data dupa ... citeste toata stirea