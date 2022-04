Votati Aradul si Savarsinul destinatii turistice ale anului 2022 in Romania, pe portalul www.destinatiaanului.ro

Consiliul Judetean Arad a nominalizat, astazi, doua destinatii turistice din judet pentru competitia "Destinatia anului". "Am nominalizat municipiul Arad, in categoria City Break, si Savarsinul, in categoria Localitate Turistica. Aceasta competitie este organizata de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, in parteneriat cu Prima TV", a declarat Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean.Nominalizarea municipiului Arad in categoria City Break, a turismului de sfarsit de saptamana, a ... citeste toata stirea