Vouchere pentru alimente 2023 - Programul "Sprijin pentru Romania" se desfasoara in continuare, astfel ca beneficiarii vor primi bani pe voucherele pentru alimente.Avand in vedere ca transa trei a avut loc in luna iunie, romanii vor primi in luna august bani pe voucherele de alimente.Urmeaza transa a patra in aceasta luna, cand pe cardurile de alimente ale romanilor din categoriile vulnerabile vor intra urmatorii 250 de lei. Banii pot fi folositi pentru a cumpara produse alimentare, dar si ... citeste toata stirea