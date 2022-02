Vreme anormala in 25 februarie - Ce temperaturi neobisnuite se vor atinge astazi in Romania

Vremea in data de 25 februarie aduce temperaturi peste normalul lunii.Astazi valorile termice vor fi in crestere usoara fata de ieri in cea mai mare parte a tarii, vor fi valori mult mai mari pentru aceasta perioada a lunii februarie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 14 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in vestul, nordul, nord-estul si centrul tarii, iar vantul va sufla slab si moderat.***In Bucuresti cerul va fi variabil, ... citeste toata stirea