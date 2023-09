Vremea in data de 13 septembrie se mentine una foarte calduroasa pentru aceasta perioada, cu temperaturi maxime de vara.Astazi, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, astfel ca se vor inregistra temperaturi maxime de la 24...26 de grade pe litoral, pana la 33...34 de grade local in Campia Romana si in Campia de Vest. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineata si noaptea in sud-est, dar cu innorari temporare, izolat averse si posibil descarcari electrice, dupa-amiaza in zona ... citeste toata stirea