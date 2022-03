Vremea 22 martie - Cod galben de intensificari ale vantului - Vine si primavara cu temperaturi de peste 20 de grade

Vremea in data de 22 martie este una destul de capricioasa insa temperaturile incep sa creasca.Astazi valorile termice vor continua sa creasca si vor fi usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6...8 grade pe litoral si 17...18 grade in regiunile vestice. Cerul va fi variabil in sudul teritoriului si mai mult senin in restul tarii. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in Dobrogea, in cea ... citeste toata stirea