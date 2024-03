Vremea 22 martie: cresc temperaturile in jumatate de tara. Innorari temporare si ploi slabe

Vremea in data de 22 martie ajunge la normalul perioadei si are o incalzire temporara. Cu toate astea se vor inregistra si zone in care va ploua usor.Astazi, valorile de temperatura vor creste in jumatatea de est a tarii, astfel ca vremea va deveni normala din punct de vedere termic in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporare si mai ales pe parcursul zilei va ploua slab, pe spatii mici, in Crisana, Maramures, Transilvania si posibil in Banat si Dobrogea.Vantul va sufla slab si ... citește toată știrea