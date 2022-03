Vremea 30 martie - Temperaturi ridicate, dar cu rafale puternice de vant

Vremea in data de 30 martie este una cu temperaturi ridicate.Astazi vremea va fi calda, local chiar deosebit de calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil in est, sud-est si partial in centru, dar se va innora treptat in celelalte regiuni, unde pe arii relativ restranse va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la altitudini mari, cu rafale de peste 60...70 km/h, iar pe parcursul zilei si in nord-vest, centru si sud-est, vor fi viteze de 45.. ... citeste toata stirea