Vremea 4 octombrie. Temperaturi de vara, in plina toamna - Unde ar putea sa ploua totusi in aceasta dupa-amiaza.Vremea in toata tara pe 4 octombrie 2023Reprezentantii ANM au anuntat ca vremea de marti, 4 octombrie 2023, va fi caracterizata prin temperaturi peste normalul perioadei in care ne aflam.Exista si sanse de ploaie, dar asta doar in prima parte a zilei si spre seara, atunci cerul va prezenta innorari pe arii restranse, indeosebi in vestul si ... citeste toata stirea