Vremea 8 aprilie - Cresc temperaturile dar se inmultesc ploile - Vant puternic in unele zone din tara

Vremea in data de 8 aprilie este una calduroasa insa continua ploile dar si vantul puternic.Astazi vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in sud si in est. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 15 si 23 de grade. Cerul va avea innorari in jumatatea de nord-vest unde izolat va ploua, iar in restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, dar local si temporar si in restul teritoriului vor fi viteze ... citeste toata stirea