Vremea se raceste brusc - val de aer polar peste Romania: temperaturi la limita INGHEEsULUI

Meteorologii anunta temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi si vijelii, iar la munte episoade de lapovita si ninsoare."Vremea este mai rece decat normalul perioadei, in majoritatea regiunilor. Chiar daca fata de cele 3-6 grade din orele diminetilor cerul va fi aproape lipsit de nori, vom ajunge la temperaturi de 24-25 de grade, in cele mai calde dintre zile, si vor fi si regiuni din interiorul arcului carpatic in care temperaturile la amiaza se vor opri la 12-14 grade", a explicat, ... citeste toata stirea