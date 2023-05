Romania cade prada unor fenomene meteo extrem de bizare. Temperaturile oscileaza in mod ingrijorator. Daca acum la Ranca este zapada si risc de avalansa, ei bine, de marti vom fi loviti de un val de caldura. Ulterior, furtunile vor acapara intraga tara, iar tunetele si fulgerele vor fi la ele acasa.Vremea in Romania pare mai nehotarata in acest an ca niciodata. Cu toate ca suntem deja la jumatatea lunii mai, partia de la Ranca s-a redeschis, deoarece a nins abundent, iar la Poiana Brasov vreme ... citeste toata stirea