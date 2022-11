Vremea se schimba radical - temperaturile scad dramatic. Incep NINSORILE - prognoza completa ANM

Vremea devine tot mai rece, in urmatoarea perioada, valorile maxime abia trec de 15-16 grade. In plus, ploile incep sa-si faca simtita prezenta, iar la munte, la altitudini mari, vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.Tendinta temperaturilor maxime este de scadere. Astazi, tara va fi traversata de un front atmosferic rece care va aduce si precipitatii in Muntenia si local in Oltenia, Dobrogea, Moldova si sudul Transilvaniei, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, ... citeste toata stirea