WhatsApp anunta o schimbare majora. Ce nu vor mai putea face utilizatorii

Comapania WhatsApp lanseaza o modalitate de a interzice utilizatorilor de iPhone sau Android sa foloseasca o functie populara pentru a proteja confidentialitatea.Mark Zuckerberg, seful META si proprietarul WhatsApp, doreste sa interzica utilizatorilor capturile de ecran ale mesajele temporare, de tip "view once", ale imaginilor si videoclipurilor, potrivit The Sun.Modificarea a fost anuntata in august, dar acum este disponibila pentru testare pentru unii utilizatori.Specialistii in ... citeste toata stirea