WhatsApp vine cu o schimbare majora. Noile functii vor fi disponibile in urmatoarele doua saptamani

Se pregateste o schimbare importanta pentru aplicatia WhatsApp. Utilizatorii vor putea beneficia de noile functii peste doua saptamani.Utilizatorii WhatsApp vor putea folosi, in curand, filtre pentru a separa si localiza mai rapid mesajele.WhatsApp anunta introducerea filtrelor pentru accesarea mai rapida a mesajelor, o functionalitate care seamana cu ceea ce exista de foare multi ani in Gmail.Vor exista trei filtre - All, Unread si Groups, pentru a afisa toate mesajele, doar pe cele ... citește toată știrea