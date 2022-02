Zece autocare cu soldati americani au intrat in tara, joi dimineata, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac. Conform informatiilor oficiale, in total vor fi repozitionati in tara noastra un numar de 1.000 de militari americani. Acestia fac parte din Regimentul 2 Cavalerie, stationat in Germania.Conform declaratiei ofiterului de presa al Pentagonului, John Kirby, cei 1.000 de militari fac parte dintr-o "unitate Stryker, de cavalerie mecanizata care e menita sa fie ... citeste toata stirea