Zece constructori pentru modernizarea Drumului Regelui

Zece constructori s-au inscris in cursa pentru modernizarea Drumului Regelui (DJ 707), care leaga localitatile Petris (judetul Arad) si Vata de Jos (judetul Hunedoara). In aceasta perioada, se desfasoara evaluarea ofertelor depuse in cadrul licitatiei, urmand ca, in perioada urmatoare, sa fie desemnat executantul lucrarilor.Proiectul beneficiaza de o finantare europeana de peste 42 de milioane de euro, obtinuta prin Programul Regional Vest 2021-2027. Aceasta investitie vizeaza modernizarea a