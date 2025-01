Zeci de aradeni internati la Judetean cu gripa; cei mai multi sunt copii pana in 10 ani

Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad anunta ca in ultima luna zeci de aradeni cu gripa au fost internati. Dintre acestia, cei mai multi au fost copii cu varste de pana la 10 ani."De la jumatatea lunii decembrie si pana astazi, 29 de aradeni, internati in sectiile de boli infectioase ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au fost diagnosticati cu gripa, in urma testarilor specifice efectuate la Institutul Cantacuzino.Pacientii au varsta cuprinsa intre cinci luni si ... citește toată știrea