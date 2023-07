Mii de turisti sunt evacuati de pe insula Rhodos, Grecia, din cauza incendiilor. Printre ei se afla si aproximativ 30 de romani. Focul a scapat de sub control, iar autoritatile elene par complet depasite.Mii de turisti si localnici au fost nevoiti sa paraseasca mai multe sate de pe insula greceasca Rodos, unde incendiile au scapat de sub control. Autoritatile se tem ca vantul puternic va impiedica si mai mult eforturile de a pune flacarile sub control.Incendiile au izbucnit de circa o ... citeste toata stirea