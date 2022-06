Zelenski, mesaj pentru Romania dupa acceptarea Ucrainei ca tara candidata la UE

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, joi noaptea, un mesaj, in urma deciziei Consiliului European referitoare la aderarea Ucrainei si Republicii Moldova la Uniunea Europeana, multumind fiecarei tari din UE."Multumesc, domnule presedinte Klaus, cooperarea noastra in regiune si in structurile europene poate deveni intr-adevar unul dintre fundamentele stabilitatii globale", a spus Zelenski in mesajul adresat Romaniei."Acesta este cel mai mare pas spre consolidarea Europei care ... citeste toata stirea