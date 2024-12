ZI NEAGRA pentru fotbalul romanesc: aradeanul Helmut Duckadam, "Eroul de la Sevilla", a trecut in eternitate

Este o zi neagra pentru fotbalul romanesc: aradeanul Helmut Duckadam, "Eroul de la Sevilla", care a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca a aparat patru lovituri de la 11 metri consecutive in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, ducand cel mai ravnit trofeu din fotbalul european in vitrina Stelei, a trecut in eternitate. Avea doar 65 de ani si atat de multe de oferit fotbalului.Duckadam era internat pe sectia de Terapie Intensiva. In septembrie, suferise o operatie pe cord deschis la ... citește toată știrea