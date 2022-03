Unul dintre cei mai cunoscuti ziaristi aradeni - Simion Todoca, trece in aceasta perioada printre clipe grele. Jurnalistul are nevoie de ajutor urgent, deoarece in urma unor probleme de sanatate, in urma cu cateva saptamani, i-a fost amputat piciorul stang, de la genunchi in jos.Saptamana viitoare este chemat din nou la spitalul din Timisoara, unde exista ... citeste toata stirea