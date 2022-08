ZILE LIBERE. Angajatii cu vechime mare in munca primesc libere in plus

Daca angajatul a lucrat timp de un an, apoi a beneficiat de doi ani de concediu de crestere a copilului, acesta va putea obtine trei zile libere in plus in momentul in care isi va relua activitatea.In fiecare an, toata lumea asteapta cu sufletul la gura zilele libere, in special pentru ca multe dintre ele pot fi unite cu weekendul si se pot transforma intr-o binemeritata vacanta. 2022 nu a trecut inca, dar pentru ca poate multi dintre noi isi planifica din timp anumite vacante mai scumpe sau ... citeste toata stirea