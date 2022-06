ZILE LIBERE de care habar nu aveai ca le poti lua in afara celor 15 legale de peste an

Romania se afla in coada tarilor europene la capitolul zile libere laice sau religioase. Daca mai punem ca multe dintre sarbatorile legale pica in weekend si nu se reporteaza, ca in alte tari, situatia devine si mai clara.In afara celor 15 zile nelucratoare de sarbatori legale, angajatii mai pot beneficia de anumite zile libere, remunerate sau nu.Ele sunt prevazute in Codul muncii, in acte normative specifice sau reglementari si politici interne de resurse umane ale fiecarei companii, ... citeste toata stirea