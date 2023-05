Zilele Academice Aradene, organizate de Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, editia XXXIII, au ajuns la final. Dupa 6 zile "fierbinti", pline de activitati, am incheiat manifestarile intr-un cadru perfect de inceput de vara, la Complexul Universitar "Pavel Covaci" din Macea.In acest an, activitatile stiintifice s-au desfasurat atat fizic cat si online, eforturile universitatii noastre in directia digitalizarii fiind rasplatite prin posibilitatea organizarii mai multor webinare, in ... citeste toata stirea