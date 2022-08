Zilele Aradului 2022. Conferinta stiintifica nationala "Orasul Arad in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial"

Ca in fiecare an, din programul Zilelor Aradului, face parte si o conferinta stiintifica nationala, dedicata istoriei orasului Arad, in cadrul careia, pe langa diverse comunicari care vor fi prezentate de istorici vor avea loc si lansari de carte si o expozitie.Astfel, marti, 23 august 2022, in sala "Regele Ferdinand" de la Palatul Administrativ, de la ora 9:30, va avea loc conferinta stiintifica nationala "Orasul Arad in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial".Dupa alocutiunile in plen, ... citeste toata stirea