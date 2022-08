ZILELE ARADULUI IN SIGURANEsA

In perioada 20-28 august in municipiul Arad vor avea loc mai multe evenimente prilejuite de sarbatorirea Zilelor Aradului.. In acest context, structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt prezente cu efective sporite pentru indeplinirea responsabilitatilor necesare asigurarii unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, fluidizarea traficului rutier si prevenirea oricaror evenimente neplacute.Astfel, in perioada mentionata., peste 80 de politisti aradeni vor actiona zilnic, pe ... citeste toata stirea