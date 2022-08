Zilele Aradului se vor desfasura sub atenta supraveghere a Jandarmeriei Arad

Efective din cadrul Jandarmeriei Arad vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pe intreaga durata de desfasurare a manifestarilor cuprinse in programul zilelor municipiului Arad, eveniment ce se va desfasura in perioada 20.08. - 28.08.2022, cand vor avea loc numeroase activitati artistice la care este preconizata participarea unui numar mare de persoane.Jandarmeria Arad va creste numarul efectivelor in zona locatiilor in care se vor desfasura manifestari si impreuna cu partenerii ... citeste toata stirea