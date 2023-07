Dupa cum v-am obisnuit in fiecare an, avem noi surprize pentru comunitatea noastra si va invitam sa participati la Zilele Comunei Vinga in 29 si 30 Iulie 2023. Astfel, ii avem alaturi de noi in prima zi pe cunoscutii artisti Antonia si Yny Sebi, urmand ca in cea de-a doua zi, incepand cu orele 17:00, sa va ... citeste toata stirea