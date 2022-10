Zilele Culturii Austrice la Arad/Festivalul de Muzica Vieneza, editia 2022

Zilele Culturii Austriece la Arad vor gazdui Festivalul Aradean de Muzica Vieneza dedicat compozitorului Johannes Brahms de la a carui moarte se implinesc anul acesta 125 de ani.Acesta se va desfasura in perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2022 sub forma unei suite de manifestari cultural - artistice de cel mai inalt nivel in cadrul carora publicul aradean se va bucura de prezenta mai multor personalitati marcante ale vietii culturale din Austria dar si din Arad. Invitata de onoare a ... citeste toata stirea