Ziua Aradului a fost sarbatorita si in acest an la Pecs (judetul Baranya), in data de 21 septembrie 2023, cu o expozitie de arta si un spectacol dinamic in piata centrala a orasului. Traditionalul eveniment al celor doua orase infratite a debutat intr-un cadru festiv la Casa Comunitatilor Civile (CKH) cu vernisajul expozitiei artistului aradean Adrian Sandu, curator al Muzeului de Arta Arad. Expozitia intitulata "despre natura, oameni si beton" a adus in prim-plan gravura, tehnica de suflet a