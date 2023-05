Praznicul Inaltarii Domnului (25 mai 2023) este si hramul bisericii ortodoxe romanesti din Otlaca-Pusta (Pusztaottlaka), din cadrul Episcopiei Ortodoxe Romane din Ungaria (EORU). Biserica implineste in acest an 110 ani de la inaugurare. In cadrul slujbei au fost facute si rugaciuni de pomenire pentru eroii neamului romanesc, in aceasta zi speciala din timpul anului care le este dedicata. Consulul general roman Florin Vasiloni s-a recules cu aceasta ocazie la troita eroilor, situata la marginea ... citeste toata stirea