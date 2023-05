Ziua Internationala a Familiei a fost celebrata la data de 15 mai, in acord cu decizia Adunarii Generale a ONU adoptata in anul 1993 si este un prilej pentru persoanele private de libertate pentru a promova valorile familiei, pentru a celebra relationarea cu membrii familiei.Avand scopul de a sublinia importanta familiilor in societate si de a promova valorile familiei, egalitatea, impartirea responsabilitatilor casnice, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenta impotriva ... citeste toata stirea