Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului de Dezastre - 13 Octombrie 2024

In fiecare an, pe 13 octombrie, este marcata Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului de Dezastre, o initiativa globala lansata de Organizatia Natiunilor Unite cu scopul de a sensibiliza cetatenii si de a imbunatati pregatirea comunitatilor pentru a face fata dezastrelor naturale.Intrucat motto-ul din acest an este "De la risc la rezilienta: copii protejati, comunitate sigura", pompierii aradeni vor desfasura o serie de activitati menite sa informeze si sa pregateasca populatia pentru ... citește toată știrea