"ZIUA MONDIALA A DIABETULUI"- UNUL din ZECE adulti are diabet zaharat

Ziua Mondiala a Diabetului, marcata in fiecare an la data de 14 noiembrie, a fost lansata in anul 1991 de Federatia Internationala de Diabet (IDF) cu scopul promovarii importantei unei actiuni coordonate si concentrate pentru abordarea diabetului zaharat ca problema globala de sanatate.Ziua Mondiala a Diabetului ofera oportunitatea cresterii nivelului de constientizare privind diabetul ca problema de sanatate publica globala si subliniaza importanta actiunilor colective si individuale necesare ... citește toată știrea