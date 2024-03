Obezitatea este o conditie medicala caracterizata prin cresterea greutatii corporale pe seama tesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecinte importante asupra calitatii vietii in general cu impact asupra incidentei, prevalentei si mortalitatii prin boli asociate precum cele cardiovasculare, endocrine si a unor forme de cancer.Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Obezitatii, marcata in intreaga lume pe data de 4 ... citește toată știrea